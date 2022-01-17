瑞士信貸集團（ Credit Suisse Group AG）董事長霍塔-伍索里違反COVID-19隔離規定，已經辭職。

霍塔-伍索里（Antonio Horta-Osorio）突然去職，令外界質疑他打造的新策略能否讓深陷困境的瑞信在連串醜聞後重新站起。

瑞士第2大銀行瑞信表示，董事會委託的調查出爐後，霍塔-伍索里遞出辭呈。

霍塔-伍索里不到1年前才被請來肅清瑞信的公司文化。受到美國避險基金Archegos資本管理（Archegos Capital Management）被迫將持有部位平倉，以及英國金融公司格林希爾（Greensill）破產影響，瑞信大受打擊。

霍塔-伍索里今天透過瑞信發出的聲明說：「我很遺憾我一些個人行為對銀行帶來麻煩，以致我對內或對外都難以代表銀行。」

「因此我認為，在這樣的關鍵時刻，我辭職才符合銀行及股東利益。」

路透社去年12月報導瑞信內部調查發現霍塔-伍索里未遵守英國隔離規定，在去年7月前往倫敦欣賞溫布頓（Wimbledon）網球錦標賽。

這位葡萄牙籍銀行家也在去年11月入境瑞士隔離10天期間，違反規定擅自出境。

瑞信表示，董事萊曼（Axel Lehmann）自即刻起接任董事長。