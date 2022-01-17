60歲的周奶奶希望能重溫與妹妹的童年回憶，在多方協助下，完成圓夢計畫。（麗寶樂園渡假區提供）

因重度智能障礙安置於護理之家的周奶奶，因懷念兒時去遊樂園玩的情景，台中麗寶樂園渡假區知悉後，特別協助周奶奶與妹妹一同至樂園來場圓夢之旅，除免費贊助玩樂圓，更招待搭乘全台最大摩天輪天空之夢，讓周奶奶與胞妹一圓童年之夢。

大千醫療社團法人附設南勢護理之家護理長蘇家慧表示，周奶奶今年已60歲，因重度智能障礙且先生離世後無人照顧，目前由親友安置於大千醫療社團法人附設南勢護理之家，因周奶奶認知功能低下、不擅長口語表達，對於過往記憶也只能片段呈現。

某日周奶奶在看電視時，正好播出遊樂園片段，社工閒聊中問她有沒有去過遊樂園，她回答：「有，一次，跟妹妹。」並表達希望可以再和妹妹一同遊玩的心願，雖然只是簡單的言語表達，但透過社工對周奶奶狀態的了解，可以深刻感受到對她家人滿滿的思念，因此興起此次圓夢計畫的念頭。

「可以和妹妹一起玩，真的很開心！」出遊當天周奶奶非常興奮，一看到妹妹就高興流下眼淚，接著兩個人牽著手一路從旋轉木馬、花園小舟、皇冠鞦韆等設施，最後更搭乘全台最大的摩天輪天空之夢，兩人開心的笑鬧聲沒有停過，彷彿回到年幼時期一同遊玩的情景；周奶奶的妹妹感謝地表示，可以再次和姊姊出遊真的很感動，這將會是姊妹倆很珍貴的回憶。

蘇家慧指出，麗寶樂園渡假區長期致力於公益活動、善盡企業社會責任，護理之家與家屬都特別感謝渡假區能協助這次的圓夢計畫，不僅贊助入園及搭乘摩天輪的門票，也安排工作人員引導及介紹園區環境，才能讓周奶奶和妹妹玩得盡興，讓圓夢之旅能順利圓滿成功。