職場上難免會出現突發狀況，需要臨時請假，只要提出合理的原因，主管通常都會體諒。然而美國一名女子接到妹妹性命垂危的通知，於是和餐廳主管請假，卻遭到對方刁難：「怎麼前2個小時才說？」，讓她相當傻眼，最終憤而離職。

根據《鏡報》報導，新墨西哥州女子欣克絲（Hillary Zinks）身兼兩職，一份是在餐廳擔任外場服務生，另一份則是在電影片場擔任特效化妝師。某天她在片場工作到一半時，突然接到家裡打來的緊急電話，說妹妹處於腦死昏迷狀態，隨時都可能過世，要她趕快回家。

欣克絲聽聞消息，立刻向片場老闆請假，對方非常體諒她的狀況，不僅馬上准假，還安慰她：「快回家，和妳的家人在一起，世界上沒有什麼值得妳遺憾一生的工作」。之後欣克絲啟程趕往位於拉斯維加斯的醫院，並在途中傳訊息和餐廳主管請假，「我不得不開車去內華達州，因為我妹妹躺在醫院裡奄奄一息，我回來後會盡快聯絡你，告知我何時可以回去上班，很抱歉讓你這周末人力吃緊」。

欣克絲很快就收到主管的回覆，但內容卻讓她相當傻眼，只見對方寫道：「我對於你的遭遇感到遺憾，但妳為何在上班前2小時才通知我？」，之後還強調：「今天有50名客人要用餐，但只有2名服務生輪班，妳臨時請假會給另一名同事帶來困擾」。

欣克絲見狀徹底被激怒，回嗆對方：「如果你這麼擔心，就應該穿上服務生的制服去幫忙，而不是在這裡跟我說其他人會有多難過」。當欣克絲冷靜下來、仔細思考，認為餐廳主管不是不同情她的遭遇，就是覺得她在說謊，因此決定遞出辭呈，但不久後她就收到餐廳高階主管的道歉，並透露那名刁難她的主管已經離開公司。