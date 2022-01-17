台北物價高，讓不少北漂族哀號難存錢，不過有位女網友分享自己北漂2年半，靠著極簡生活，每天只花100元剩下的錢拿去投資理財，假日還去打工增加收入，順利存到人生第一個100萬的經驗，即使完成階段性的目標，但她卻感嘆，存到後「不知道能幹嘛」，要好好思考下一個存錢目標。

該名網友在Dcard論壇上以「出社會兩年半存到100萬」為題發文，分享自己獨自北漂的，沒有富裕的家庭薪水也不高，出社會後就沒再跟家裡拿錢，但也不用負擔孝親費，因此所有錢都是省出來的，房子租每月6600的雅房，並規定自己一天只花100元以內，假日去打工沒有休閒娛樂。

此外，原Po也詳細寫出畢業後到現在的薪水變化，從一開始的2.8萬漲到3.2萬，假日還有打工，一個月可以多進帳5千至8千，現在則約4.5萬，她說：「定存的部分存了一年接著開證券戶把錢轉去股票，這時候大約有20萬吧，建議要存錢的人，身邊有一定的現金流，其他錢是可以拿去投資的，不然存銀行通膨就是把錢吃掉而已。」

原Po也建議要勤記帳才能知道錢都花在哪裡，使用信用卡消費時也要記得不能過度花費。然而真的存到100萬後，原Po也感嘆，「不知道可以幹嘛，出社會這段期間看到很多有錢人，很多含著金銀湯匙的同事上班，好像只在是體驗人生，似乎只有我為了幾百塊努力加班、打工。」

即使如此，原Po也開始規劃下一階段的目標，並鼓勵還在為人生奮鬥的年輕人，「希望我的存錢歷程有鼓勵到想存錢的社畜，目標這種事放在心中若有似無的執行著一定會成功的」

文章一出引起網友們熱烈討論，許多人稱讚她相當有毅力，「恭喜，有同感存到100萬真的也不能幹嘛，比上不足比下有餘吧，至少有一筆存款比較有安全感」、「恭喜達成成就，之後妳賺下一個一百萬速度會很快」、「你很努力，謝謝分享～開源節流真的很重要」、「在外獨立可以這麼快存一百萬是真的強。」