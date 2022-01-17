屏東市歸來慈天宮農曆春節將舉辦擲筊送汽車活動，不少信徒已摩拳擦掌、等著到場試手氣。（林和生攝）

屏東市歸來慈天宮迎虎年，將於大年初一起一連2天，在廟埕舉辦擲筊送汽車活動，廟方祭出不限年齡、不限次數且完全免費條件，只要連續擲出20次聖筊，就有機會將價值83萬5000元汽車開回家，邀請全台民眾新的一年到場試手氣。

慈天宮舊廟於1966年完工啟用，期間遭遇祝融，結構受損、無法修復，後續在社區居民踴躍捐款、籌募興建經費協助下，2019年大廟落成啟用，首年農曆春節就舉辦擲筊送機車活動，連續2天吸引數以千計人潮排隊，將廟埕擠得水洩不通。

首年為訂賽事規則，特地找了幾個選手辦理「會前賽」，眾人使出渾身解數，最多僅擲出5、6聖筊，慈天宮副主委吳漢霖說，畢竟全程免費，門檻不能訂太低。

屏東高中數學老師方思雲說，連續擲出12次聖筊機率為4096分之一，擲出20次聖筊機率更是1048576分之一，難度相當高。

但吳漢霖說，原本以為不太容易，有住在廟埕前的小學生從上午8點開始排隊擲筊，一直玩到下午4、5點，結果首日一名貨運司機試了一次就幸運把機車帶回家，現場所有人傻眼，主委當場宣布加碼，才讓活動又熱絡起來。

因此，此次活動有但書，一旦有2人以上擲出20次聖筊，就會進行ＰＫ賽，由擲最多聖筊者獲勝。

廟方主委蔣家煌表示，大廟3年前完工啟用，除了信徒捐獻的香油金，廟宇也透過每隔一段時間推出的不同文創商品，包括小神衣、小宮燈、口罩及節慶活動，希望吸引更多年輕人關注廟方事務，盼能夠以豐富創意繼續行銷地方廟宇。