新北市土城區公所推動「金城路3段人行道改善工程」，爭取3100萬元經費，將長期遭機車停放、其他設施占用的人行道重新改善，打造出無障礙便利的環境，而該計畫近期報名內政部營建署「2020馬路好行計畫」評比，從全國縣市80件參賽案中脫穎而出，獲得優良獎，也是新北唯一獲獎的區公所。

土城區公所指出，該人行道改善計畫涵蓋金城路3段33、52巷至延壽路兩側人行道，全長雖僅有700公尺，但過往人行道因設計不完善，常有占用狀況，本次設計特別以無障礙人本環境為藍圖，兼顧都市景觀與街道美學，除了增設連續灌木綠帶、拆除整併電桿電纜淨化天際線外，也改善排水及路口行穿線設計，讓民眾走的安全又舒適，打造無障礙通行空間與環境。

土城區長陳國欽表示，金城路3段位在土城區都市發展高度密集區，且周邊鄰近多所校區，人行道使用率高，但因設計不完善且遭其他設施及機車停放占用，民眾使用上極為不便；於是區公所藉由內政部營建署「前瞻基礎建設-提升道路品質計畫」爭取經費改善，以人為本設計，打造便利、無障礙的人行環境，充分保障行人通行的安全。

陳國欽補充，為全面推動土城轄內友善人行空間改善及建置，區公所已與新北市養工處在今年1月初向中央提案申請「提升道路品質計畫2.0」，提出「中央路1、2段人行道改善工程」、「中央路3段（千歲路至中華路）人行道改善工程」及「中央路3、4段(中央路3段184巷至三民路)人行道及附設施改善工程」等3案，預計耗費1億9600萬經費整修，盼創造更友善、好行的生活環境。