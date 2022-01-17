大陸國家統計局17日公布2021年GDP年增長達8.1％，在基期因素影響下，全年單季GDP年增率呈現前高後低，2021年第四季的GDP增速更降至4％，創下2020年第二季以來低點。分析人士表示，2022年上半年經濟下行壓力將持續，中國人民銀行17日更下調一年期中期借貸便利（MLF）和7天期逆回購利率各10個基點，顯示貨幣政策已發力以穩增長，後續仍需要貨幣政策進一步放鬆來穩增長。

統計局數據顯示，大陸2021年國內生產總值人民幣（下同）114.37兆元，年增長8.1％；固定資產投資按年增長4.9％，高於預期；工業增加值增長9.6％；略低於市場預期；社會消費品零售總額升12.5％，低於預期。

路透報導，野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，預計第一季經濟放緩將進一步加劇，促使北京採取更積極的措施來促進經濟增長，北京將在3月中旬後顯著加大寬鬆力度，預計2022年上半年將再次下調存款準備金率50個基點。人行17日下調MLF和逆回購利率後，預計年中前再下調10個基點。野村維持2022年首季GDP增長2.9％及全年增長4.3％的預測。

交通銀行金融研究中心表示，2022年上半年經濟下行壓力會持續存在，全年增速預計前低後高，全年增長5％左右。財政貨幣政策都已在發力穩增長，預期1月貸款市場報價利率（LPR）利率也會繼續往下調，後續不排除還會有降準的操作。