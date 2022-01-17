北市延平北路7段一處空地，17日晚間6點56分發生火災，大約10輛汽車燃燒，由於距離附近建築物還有一段距離，初步了解並無人受傷。(民眾提供)

北市延平北路7段一處空地，17日晚間6點56分發生火災，大約10輛汽車燃燒，由於距離附近建築物還有一段距離，初步了解並無人受傷。(民眾提供)

北市延平北路火警釀10車狂燒 天空現恐怖火光濃煙四竄

北市延平北路火警釀10車狂燒 天空現恐怖火光濃煙四竄

北市延平北路火警釀10車狂燒 天空現恐怖火光濃煙四竄

北市延平北路7段一處空地，17日晚間6點56分發生火災，大約10輛汽車燃燒，由於距離附近建築物還有一段距離，初步了解並無人受傷，警消立即灌救避免延燒，減少波及的車輛。

警消派出28輛消防車，2輛救護車，出動警消共78人，至於起火原因將後續調查。