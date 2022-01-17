北市延平北路火警釀10車狂燒 天空現恐怖火光濃煙四竄 19:522022/01/17 中時新聞網 宋原彰 、中時、 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市延平北路7段一處空地，17日晚間6點56分發生火災，大約10輛汽車燃燒，由於距離附近建築物還有一段距離，初步了解並無人受傷。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市延平北路7段一處空地，17日晚間6點56分發生火災，大約10輛汽車燃燒，由於距離附近建築物還有一段距離，初步了解並無人受傷。(民眾提供) 北市延平北路7段一處空地，17日晚間6點56分發生火災，大約10輛汽車燃燒，由於距離附近建築物還有一段距離，初步了解並無人受傷。(民眾提供) 北市延平北路火警釀10車狂燒 天空現恐怖火光濃煙四竄 訂閱影音： 中時新聞網 北市延平北路火警釀10車狂燒 天空現恐怖火光濃煙四竄 北市延平北路火警釀10車狂燒 天空現恐怖火光濃煙四竄 北市延平北路7段一處空地，17日晚間6點56分發生火災，大約10輛汽車燃燒，由於距離附近建築物還有一段距離，初步了解並無人受傷，警消立即灌救避免延燒，減少波及的車輛。 警消派出28輛消防車，2輛救護車，出動警消共78人，至於起火原因將後續調查。 桃機確診防疫員足跡曝 連5天搭淡水線 台北車站換車 國軍出動40位化學兵 2人一組大消毒台北車站周邊交通樞紐 #北市 #延平北路 #17 #轎車 #10車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市疫苗護照擬20日上路 三種燈號辨識分類 16:172022/01/17 生活 染疫亞東護理師足跡曝光 13日曾到科教館、兒童新樂園美食街用餐 15:592022/01/17 生活 陸軍33化學兵重裝集結！前進台北車站、機捷加強消毒 12:422022/01/17 政治 陳時中太太怨打不到高端 北市公布接種醫院名單 12:102022/01/17 生活 第20輪疫苗明起預約 北市再增南港火車站接種站 16:492022/01/17 生活 與確診亞東護理師足跡重疊 北市5所學校834人採檢 16:542022/01/17 生活 高三家長別擔心！北市24日起安排未施打第二劑同學接種BNT 17:322022/01/17 生活 台北國際自行車展暖身起跑 邀歐美品牌談疫後產業趨勢 16:412022/01/17 財經 新北確診＋2 亞東護理師板橋趴趴走 吃海底撈、逛小遠百 15:172022/01/17 生活 台北港特區8土地3／4標售 10:192022/01/17 區域情報-新北 北市疫苗預約18日回歸1922 蔡炳坤：會比上周20萬劑還多 13:462022/01/17 生活 社會熱門新聞 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 北市延平北路火警釀10車狂燒 天空現恐怖火光濃煙四竄 - 社會 人妻「保險套泡辣水」抓偷吃結局超展開 閨蜜與老公同時喊下面痛 - 社會 F-16V墜機打撈新進度 軍方尋獲顱骨、頭皮將採DNA鑑定 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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