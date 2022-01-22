新北警明、後天執行全國同步擴大取締酒駕專案。（警方提供）

新北市警察局今年已配合警政署實施3次全國同步擴大取締酒後駕車專案，並自行規畫四階段「防制酒後駕車大執法」，據統計，今年1月1日至20日，新北警共取締399件酒後駕車，其中涉公共危險罪187件，23日、24日將再度執行全國同步專案，動員1188名警力在172處路檢點，打擊酒駕「醉」犯。

新北市交通警察大隊表示，明、後兩日將執行全國同步專案，規畫1188名警力、172處路檢點執行取締酒駕勤務，後續春節期間亦規畫1月29、30日及2月5日等3天實施全市同步防制酒駕專案，持續強化酒駕防制工作，展現防制酒駕決心，保護民眾用路安全。

除針對夜間聚餐飲宴尖峰時段加強攔查酒後駕車，新北警以巡邏及守望等勤務，機動稽查日間宿醉駕駛，統計今年迄今共取締宿醉駕駛70件，亦查獲28件機慢車酒後駕車，其中24件為電動自行車酒後駕駛，除依道路交通管理處罰條例處罰600元以上1200元以下罰鍰，並依刑法公共危險罪移送地檢署偵辦。

新北交大呼籲，駕駛人前日晚間若有飲酒，隔日上午應避免開車騎車上班，建議至少休息半天至1天，以防體內尚有殘留酒精，導致宿醉駕駛。另新北警警方特別提醒駕駛人，切勿心存僥倖。

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