2022年台北市長選舉，三黨競爭激烈。根據《美麗島電子報》搶先曝光的政黨民調，以縣市來說，國民黨在台北市的好感度為21.7%，民進黨有43%。時事評論員李正皓驚訝指出，藍綠比例懸殊，2022年台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安要怎麼選。

李正皓22日在《董事長開講》網路直播節目中發現一件事，國民黨的整體好感度為22.7%。而以縣市來說，國民黨在台北市的好感度為21.7%，輸給桃竹苗、中彰投、雲嘉南。國民黨在桃竹苗的好感度還算正常，為30.1%，但中彰投28.5%也贏台北市，更誇張的是雲嘉南為23.3%，都贏台北市的21.7%。看來國民黨在台北市的好感度，只贏高屏的好感度。

李正皓指出，國民黨在台北市的好感度僅21.7%。2022年台北市長選舉，蔣萬安要怎麼選？而民進黨在台北市的好感度居然有43%。

吳子嘉不禁說，民進黨怎麼在台北市的好感度也贏國民黨，怎麼搞的？李正皓也驚訝表示，民進黨在高屏的好感度5成、在雲嘉南的好感度5成7都合理，但在台北市竟有4成3。

吳子嘉表示，國民黨除了整體支持度下滑外，在年齡層、甚至在重要的20到29歲這個年齡層也大敗；甚至包括台北、新北、桃園，以北部地區來講也是大敗。

不過，李正皓也分析指出，反過來說，台北市討厭民進黨的還有4成8，還大於民進黨在台北市的好感度4成3，國民黨若夠爭氣，是可以拿到4成8的選票。不過，民眾黨的機會也在這邊，因蔣萬安在4成8的選票中，也只拿到2成多而已。吳子嘉認為，民眾黨有20趴到30趴非常大的空間，有從小黨變成大黨的可能性，這是非常奇怪的大變化。而國民黨的關鍵還是黨主席朱立倫。