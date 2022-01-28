針對日本福島食品解禁議題，民進黨立委郭國文今天透過新聞稿呼籲行政單位，今天是農曆春節前最後一個工作日，應該為國民送上最後一個新年禮物，也就是福島等五縣市食品的解禁。傳出立法院今臨時會處理完預算案後，政府將立即宣布解除福島食品進口禁令，國民黨稍早占領主席台表達抗議，國民黨團總召費鴻泰表示，「如果民進黨團玩兩手策略，國民黨將立刻提出倒閣！院會全部停開！」

蔡英文總統今天召開國安會議，議題包括「烏克蘭情勢及對因應台海情勢之影響」、「春節前後防疫措施及防疫物資整備狀況」，及「春節前後物資、物價及股匯市經濟穩定措施」三項研商。

立法院臨時會今天繼續審查今年度中央政府總預算案，原定中午節結束，不過，立法院長游錫堃約10點47分宣布休息5分鐘，國民黨團立委隨即佔領主席台。

費鴻泰表示，現在總統府正在開國安會議，如果下午要開放，「我鄭重宣告，如果民進黨團玩兩手策略，國民黨將立刻提出倒閣！院會全部停開！」

眼看國民黨立委占領主席台，導致院會無法繼續進行，游錫堃11點11分宣布，中午提早用餐，休息至12點半繼續開會，讓民進黨團跟國民黨團繼續溝通。