據投信投顧公會統計，12月投信公司定期定額扣款前五大依次為統一投信、安聯投信、復華投信、群益投信及國泰投信等。而扣款金額排名前10大基金，台股占8檔、海外股票占2檔，名單上都是熟悉的長青基金。主要原因是定期定額投資人是持續數年的長期投資，能擠進十大榜單的基金，需要長期累積的口碑與信任。

2021年12月投信基金定期定額扣款金額58.11億元、扣款筆數98.56萬筆、扣款人數58.66萬人，全市場數據與前月變動不大，並未因為股市大幅波動而逃離。不過，投資人雖未離開市場，但變心往績優公司前進，扣款規模前五大投信公司裡，只有穩居冠軍的統一投信獲得「三增」成績，扣款金額、筆數、人數都較前月增長，且再度創下歷史新高。

12月定期定額扣款前10大基金依次為：安聯台灣科技、安聯台灣大壩、安聯台灣智慧、復華中小精選、統一黑馬、國泰中小成長、統一強漢、統一大滿貫、統一奔騰、統一全球新科技等。

按基金公司看，統一投信有5檔基金上榜，檔數最多，台股基金、大中華基金及全球股票基金並進，屬於百花齊放型，包括統一黑馬、統一奔騰、統一大滿貫、統一強漢都是單月扣款逾億元的基金，統一全球新科技也有挑戰億元俱樂部之姿。至於安聯投信，也拿下了前3大定期定額扣款的明星基金，包括安聯台灣科技、安聯台灣大壩、安聯台灣智慧基金。

以安聯台灣科技的最新持股來看，該基金前10大持股依次為：力旺(3529)、世芯-KY(3661)、台積電(2330)、景碩(3189)、智原(3035)、台勝科(3532)、華邦電(2344)、聯詠(3034)、強茂(2481)、聯電(2303)等。