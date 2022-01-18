台灣大車隊(2640)旗下關係企業生活大管家擴大招募菁英管家，時薪上看460元，業界最高。依據勞動部薪資調查統計，居家清潔從業人員平均月薪資落在25000元左右，生活大管家看準清潔平台市場的需求，提高清潔管家的工作價值，搭配強大的後勤團隊支援，擁有業界唯一24小時150位真人客服，提供消費者完善服務，充份發揮平台專業精準的媒合優勢，搶攻居家清潔市場商機。

生活大管家平台擁有五大優勢：創造多元化預約及支付管道、價格透明化、嚴選優質管家、服務範圍覆蓋率全台最高、業界唯一24小時真人客服團隊。主要服務項目以居家清潔為主占78％外，也提供冷氣、洗衣機等家電清潔和特殊清潔，特殊清潔指裝潢及空屋清潔、除塵?和水塔清潔等，針對特定族群的需求提供專屬的清潔服務。生活大管家分析主要客群中，8成以上擁有經濟自主權，推估2022年，服務人數可突破38000人次，創造至少8000萬年營收。

生活大管看準國內居家清潔市場，滿足用戶需求，搶攻過年前清潔商機，並積極擴大招募菁英管家，發揮平台價值進行媒合，創造成功模式。