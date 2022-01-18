張姓、李姓男子為賺取廢棄物傾倒清潔暴利，2020年交付6萬元給鄭男，並簽下「農作物補償金協議書」，隨即開始任意讓人在新北市八里區楓林段一處農地傾倒破碎磚塊、混擬土等，嚴重危害環境，再雇用怪手將原先的凹陷的農地，填為平整的地面，遭控竊佔、非法從事廢棄物之處理，士林地檢署日前偵結，起訴張、李2人。

張男綽號「糞桶」，李男綽號「魯蛋」，兩人找來綽號「死貓伯」鄭男，鄭男因熟悉八里一帶地形，知道附近何處適合傾倒廢棄物，李男交付6萬元，並以補償金當作名目交給鄭男，2020年2月開始，讓綽號「阿陶」的男子，傾倒廢土，張再雇用怪手到場整地，避免被地主發現。

李坦承曾傳簡訊給江姓地主，希望承租土地，並未得到地主同意，讓年籍不詳的司機傾倒破碎磚塊、混擬土等廢棄物，直到被江姓地主發現後報案。

檢察官調查，張、李並未依廢棄物清理法領有許可文件，傾倒廢棄物的山坡地，也不是核准設立的合法土資場，2人行為涉犯竊佔、廢棄物清理法，建請法院從一重的《廢棄物清理法》中，未領有廢棄物清除許可文件，從事廢棄物清除罪論處，可處1年以上5年以下有期徒刑。