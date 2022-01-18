《紐約郵報》（New York Post）17日報導，美國總統拜登（Joe Biden）就職總統約1年以來，有約28%的時間都待在德拉瓦州的家中，且拒絕對外公開他的訪客名單，讓批評者擔心這些偷偷訪問拜登家庭的人，可能正在檯面下影響美國的公共政策。

白宮表示，拜登上週末又返回德拉瓦州的家中休息，17日才飛回白宮辦公。根據報導，拜登擔任總統的第1年內，至少有101天的時間在德拉瓦州渡過，不是在威明頓市（Wilmington）的主要住所，就是在里霍伯斯海灘（Rehoboth Beach）的度假小屋，整體比例高達約28%。

且《紐約郵報》指出，在眾多美國民眾和監督組織的努力下，強調將恢復美國聯邦政府信譽和執政透明度的拜登，才終於在2021年5月宣布，恢復對外公開白宮的部分訪客名單，讓公眾知道究竟有誰與全球最強大國家的掌舵者進行會談。

但近期拜登的公開露面次數卻逐漸減少，且無論是接受專訪或召開白宮記者會的次數，都遠遠不及前總統川普（Donald Trump）；加上白宮發言人莎琪（Jen Psaki）已確認，拜登不會公開德拉瓦州住所的訪客名單，而他又經常於週末返家，讓外界懷疑拜登「鑽漏洞」，偷偷接見不適合出現在白宮訪客名單上的人物，特別是可能與兒子韓特（Hunter Biden）有關的商界人士。

監督組織「司法觀察」（Judicial Watch）總裁費頓（Tom Fitton）表示，美國民眾「有權知道總統在做什麼事」，痛批拜登此舉完全違反他對執政透明化的承諾，與川普2017年停止對外公布所有白宮訪客名單的行為沒什麼兩樣。