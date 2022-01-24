保險業務這行為，連同業都感到不恥！1名保險業務員日前發現1名老榮民伯伯的保單上「身故受益人」竟是當時該保單「業務員的女兒」，他事後訊問得知老伯與該業務員毫無私下關係，對方僅是常路過老伯家而已，如今該保單已期滿，原PO看見老伯無奈神情，怒批同業「有些人做保險實在是沒良心到極點」。

該名業務在「爆料公社app匿名館」發文表示，「有些人做保險實在是沒良心到極點」，他說業務性質的工作常導致因人而異的邪惡、因人而異的善良，甚至因人而異的泯滅良心，日前他遇到1名年邁老伯拿出自己的保單向他詢問，他一看發現該保單的「身故受益人」竟是寫「業務員的女兒」。

業務員日前發現老榮民伯伯的保單上「身故受益人」竟是當時該保單「業務員的女兒」，他事後訊問得知老伯與該業務員毫無私下關係。（翻攝自「爆料公社app匿名館」）

該名業務說，他當下看到保單很憤怒，而對方的業務員是1名阿姨，他後來詢問老伯，發現老伯根本與該阿姨沒有任何關係，「正常跟不正常關係都沒有，只是常常路過家裡而已」，目前該張保單已經20年期滿，老伯現在也無法再買任何保單，讓原PO越想越棄，對同業的行為感到不恥。

其他網友則留言「太誇張了吧」、「就是有這種害群之馬的人」、「有時候老人家都被騙無知的」、「好可憐，都孤身一人了還要被騙保險金」、「覺得這個保險人員很不應該，這樣做她良心何在」、「替老杯杯感到難過」、「這樣真的很不應該欸」，也有人分享「我公公的妹妹就是保險業務，結果公公的保險受益人居然是妹妹名字，是妹妹退休，新的業務人員告知才知道」。