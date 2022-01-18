西門子稍早同意以9.5億歐元（約11億美元）將智慧交通系統事業Yunex Traffic賣給義大利基礎建設開發商Atlantia，以便西門子將事業重心導回核心科技事業。西門子先前已陸續出脫非核心事業，包括近日上市的能源及醫療器材部門。Yunex Traffic出售案預計今年9月完成交易，目前正接受主管機關審查。