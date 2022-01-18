西門子11億美元賣出智慧交通事業 20:592022/01/18 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西門子稍早同意以9.5億歐元（約11億美元）將智慧交通系統事業Yunex Traffic賣給義大利基礎建設開發商Atlantia，以便西門子將事業重心導回核心科技事業。西門子先前已陸續出脫非核心事業，包括近日上市的能源及醫療器材部門。Yunex Traffic出售案預計今年9月完成交易，目前正接受主管機關審查。 谷歌砸10億美元 買倫敦商辦 錸寶 能源事業營收占比躍進 #西門子 #億美 #智慧交通 #事業 #Yunex 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐盟隱私法 去年讓科技大廠吃下逾12億美元罰金 19:392022/01/18 財經 《國際經濟》創20月最低 印尼上月貿易順差僅10億美元 15:572022/01/17 財經 台積電688元創新高 679梯次歷時一年解套 10:502022/01/17 財經 阿里旗下盒馬傳擬100億美元估值進行融資 15:492022/01/14 財經 虎年最好命生肖TOP4 事業、財運雙漲荷包賺滿滿 16:062022/01/16 運勢 《半導體》688元 台積電再寫天價 10:172022/01/17 財經 仰德集團啟動第四代接班 許家堯 出任士電國賓董事 04:102022/01/15 證券．權證 《國際產業》2萬餘艘使用創新高 蘇伊士運河2021營收63億美元 09:432022/01/17 財經 史上最誇張農產品採購 2億元鳳梨釋迦 國營事業被迫認購 04:102022/01/18 焦點要聞 《國際金融》避險基金前20名績優生 2021年投資收益創新高 11:082022/01/17 財經 《台北股市》台股上周登亞股吸金王 外資買超15億美元 15:402022/01/17 財經 財經熱門新聞 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 桃園群聚案延燒 高力2員工確診 同辦公室30餘人居家隔離 - 財經 華為快被打死...晶片救星竟是它 日媒爆華為求生新動作 - 財經 1分鐘讀財經》封關前見好就收 散戶注意：這2大咖落跑了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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