桃園市長鄭文燦視察中壢公民會館篩檢站，表示將提供4萬4000劑快篩試劑送到50個移工以上事業單位。(呂筱蟬攝)

因應遠雄自貿港區疫情擴大，近期確診者足跡遍布桃園各地，桃園市府針對移工群聚熱點中壢區中平商圈加開中壢公民會館篩檢站，桃園市長鄭文燦24日視察表示，將提供4萬4000劑快篩試劑送到50個移工以上事業單位，二輪會擴大到20個移工以上事業單位，約有1700多家，總計會篩檢7萬4000名移工。針對基層診所則提供3萬劑，陽性的話再轉介醫院做PCR檢測。

鄭文燦說，移工生活熱區包含火車站、東南亞商店街、移工餐廳、教會等，請區里系統與勞動局系統加強宣導，希望移工們都出來做篩檢，昨天蘆竹站和三和站都有外籍移工來篩檢，有些是由人力仲介公司做安排，希望移工篩檢確保沒有潛藏病例，避免下一輪傳播鏈，除了提供快篩試劑給雇用移工事業單位，社區篩檢站也歡迎移工篩檢。

他表示，針對亞旭電腦員工群聚感染，希望遠雄自貿港區要進行園區清零，也要進行社區防線，目前為止社區採檢站已經篩了11萬人，各社區篩檢站視疫情變化調整，在足跡熱區及移工熱區都有設採檢站，像是中壢火車站及桃園火車站，歡迎移工和市民都採檢，目前來看昨天除了亞旭員工外沒有新增個案，希望經過多次、多天、多層次採檢控制社區風險。