年前高雄疫情持續擴散，30日高雄市新增5名確診個案，高雄港傳播鏈再增1人，大寮母子傳播鏈新增3名幼兒園幼童及1名確診幼童姑姑，該幼兒園累計已有6人染疫，衛生局也證實為跨班級傳染。

在公寓一樓樓梯間、與高雄港確診者擦身而過僅2分鐘的70歲案18775，其同住家人案18823今天也確診。衛生局不敢大意，已在小港當地設置採檢站，持續接受民眾篩檢。

案18820足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案18821足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

針對大寮幼兒園，衛生局擔心接觸頻繁，已擴大匡列師生217人並要求居家隔離，但30日仍再新增3名幼童（案18820、案18821、案18822）、1名幼童的姑姑案18824確診，衛生局表示，傳染情況證實為跨班級。

市長陳其邁強調，今日幼兒園確診幼童早就被匡列隔離，驗出的Ct值也不高，複驗後確認傳播力非常低，顯示社區感染風險仍在控制中，請市民不用過度擔心。確診者相關足跡如附圖。

案18823足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案18824足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

民生醫院副院長林俊祐表示，高市專責醫院目前有阻斷病毒入侵、抑制病毒複製兩種口服治療藥物，發病前5天內服用效果佳，呼籲早期診斷、早期治療。

「市府挺旗津！」陳其邁強調，旗津當地社區居民已經全數篩檢，安全無虞。但港區工作人員除三次採檢，開工前需再做一次PCR採檢，陰性者才能進入工作。