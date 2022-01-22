英特爾21日宣布，將在美國俄亥俄州投資200億美元興建新晶片廠，以協助緩和全球從智慧手機到汽車等產業仍然面對晶片短缺的問題，也展示其要兌現把關鍵晶片生產留在美國的承諾。

此舉把俄亥俄州打造成晶片相關的新技術中心，推動建設新的晶片生產設施，和把晶片業人才引進到當地。

英特爾表示，其計劃興建的兩座晶片廠，將會支援其處理器的生產線，和其新的晶圓代工業務。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）說，在俄亥俄州的新廠房是要滿足多方面的需要，不僅僅是為了降低晶片供應緊張的壓力，同時也將會加強美國的國家安全，和為當地帶來更多高科技職務。

英特爾預期蓋新廠計劃，除了公司將因此創造出3000個工作職務外，也會創造7000個與營建相關的職務，並在未來協助供應商與合作廠商新增數以萬計的工作職務。

總統拜登藉英特爾在俄亥俄州做重大投資的機會，推動國會通過其提出刺激晶片產業發展的520億美元振興法案。