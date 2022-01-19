通膨隱憂加劇，市場憂心美國聯準會Fed恐在3月一口氣升息2碼，美債殖利率飆漲，科技股賣壓湧現，加上高盛獲利衰退，美股四大指數全數收黑，其中道瓊挫跌逾500點、創去年11月以來最大單日跌幅，台積電ADR大跌近5%，今期貨盤反映美股大跌，台指期開跌0.5%、電子期開跌1.4%左右，但隨即收斂到1%以內，金融期小跌約0.04%。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2287口至-5603口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1431口至-24203口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1759口至-6382口。

目前距離封關僅剩6個交易日，成交量能有所縮減，預期短期指數上攻不易，另外技術線型未明顯表態，土洋操作不一，須留意法人年前可能的調節賣壓。

永豐期貨表示，整體來看，大盤KD指標呈現低檔黃金交叉，個股基本面持續看好，惟國際股市波動加劇需留意交易風險，並嚴設停損停利點。