司法院修法 法官檢察官及律師、法制人員 舉行四合一考試 14:242022/01/19 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院通過修法草案， 法官檢察官及律師、法制人員將四合一考試。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 司法官考試將進行變革，司法院院會19日通過修法草案，未來法官、檢察官、律師、法制人員四合一的資格考試，並合計一年之律師實務實習與司法實務實習，以符合司改國是會議有關「法官多元進用」之決議。 司法院院會審議通過考試院函請行政院轉送之「法律專業人員資格及任用條例」草案，但司法院表示，草案與現行法官遴選機制併行不悖，取得法律專業人員資格者，可以透過申請參加法官甄選並錄取之方式，也可以於執行檢察官職務、律師業務一定期間後申請轉任並經遴選之方式來擔任法官。 中油前員工組槍手集團 公司名譽受損法官判免賠 機場又有破口 確診防疫人員為新傳播鏈 #律師 #檢察官 #法官 #司法院 #人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委提案酒駕致死加重刑度 法務部：有死刑法官就會判嗎？ 12:472022/01/19 政治 英提供烏克蘭武器 加國傳派兵進駐 04:102022/01/19 話題觀察 指蘇治芬用政治操作影射特權 張麗善：體恤她缺愛 不斷鬥爭很可憐 12:092022/01/18 政治 陳時中稱隔離衣難重複使用 賴香伶公布照片打臉 11:132022/01/19 政治 司法院與名導王小棣合作 拍攝《少年法庭權益告知影片》 13:092022/01/18 社會 中廣告黨產會律師費要另行支出 中廣提告3連敗 09:522022/01/19 社會 受Omicron和Delta夾擊 關於進(返)北京政策的10個QA 20:582022/01/18 兩岸 廣東珠海：管控區生活物資充足 為隔離人員免費配送愛心包 14:052022/01/18 兩岸 機場檢疫人員確診原因找到了 和機場群聚無關 14:292022/01/18 生活 被指臥底特務 謝長廷只告施明德妻 04:102022/01/19 政治要聞 病婦照顧罹病女心力交瘁殺了她 丈夫兒女替媽求情獲輕判 09:542022/01/19 社會 社會熱門新聞 人妻半夜回家見車位遭鄰居「霸停」氣炸 網一面倒叫她用這招 - 社會 人妻「保險套泡辣水」抓偷吃結局超展開 閨蜜與老公同時喊下面痛 - 社會 拉法葉艦成「愛之船」 1女兵同劈3艘艦5士官 海軍震怒全汰除 - 社會 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 嘉義市家俱行大火 濃煙蔽天延燒3戶搶救中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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