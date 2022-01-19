司法官考試將進行變革，司法院院會19日通過修法草案，未來法官、檢察官、律師、法制人員四合一的資格考試，並合計一年之律師實務實習與司法實務實習，以符合司改國是會議有關「法官多元進用」之決議。

司法院院會審議通過考試院函請行政院轉送之「法律專業人員資格及任用條例」草案，但司法院表示，草案與現行法官遴選機制併行不悖，取得法律專業人員資格者，可以透過申請參加法官甄選並錄取之方式，也可以於執行檢察官職務、律師業務一定期間後申請轉任並經遴選之方式來擔任法官。