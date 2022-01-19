元大台灣50（0050）預計1月21日除息，元大投信表示，此次每受益權單位將發放3.2元，3月4日發放配息，想參與除息的投資人最晚可於1月20日買進並持有。

雖然0050股價目前來到150元，元大投信表示，但現在透過零股交易機制，小資族可以輕鬆定期定額投入，該投信也多管齊下，提供投資人更多參與0050的選項。在2019年成立的0050ETF連結基金（指元大台灣卓越50ETF連結基金），該基金至少90％投資於0050，不重複收取經理費，走勢和0050連動，而申贖方式同一般共同基金，定期定額3000元、單筆1萬元起即可投資，但金額依個別銷售機構而定。

為了配合投資人依個人「想定期領配息」或「想長期滾入再投資」不同需求，還設有配息級別、不配息級別。0050ETF連結基金（指元大台灣卓越50ETF連結基金）之配息級別，在0050除息日當天同步進行評價，2022年初這次配息推估2月將進行除息。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，除息交易會將配息金額自ETF淨值中扣除，因此關注ETF配息時，應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，並需注意ETF的配息頻率，半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情形，投資人應合理評估配息水準。