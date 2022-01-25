日前亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）公布2022年Best of the Best Awards得獎名單，野村投信共拿下台灣區兩項大獎，分別為六連霸的「最佳投資長(CIO of the Year)」，以及三度蟬聯的「最佳股票管理公司(Best Equity Manager)」，充分證明野村投信的卓越表現持續獲得專業機構認同。

野村投信總經理馬文玲表示，野村投信的信念是將客戶需求放在第一位，提供具備國際水準且客製化的產品與服務，野村投信自2015年自法國延攬具備豐富多元資產投資經驗之周文森(Vincent Bourdarie)擔任投資長，建立國際級水準之投資管理團隊，團隊成員包括台灣、香港及新加坡等地，是台灣的外資投信中極少數在台灣設立完整投資管理與交易的投資管理團隊。

周文森也率領團隊積極推出各項創新產品，包括全台首檔直接投資股債資產的多重資產型基金，全台首檔之金融債券基金以及全球首檔主動式投資之墜落天使非投資等級債券基金等，目前野村投信還擔任NN投資夥伴旗下基金之投資顧問。由於卓越的領導才能，周文森已連續六年榮獲亞洲資產管理雜誌評選為台灣區最佳投資長。

野村投信也連續第三年獲得最佳股票管理公司的肯定。近幾年受惠於全球央行極度寬鬆的貨幣政策，資金活水湧入股票資產，帶動各國股市上揚，野村投信脫穎而出的關鍵在於精準掌握中長期趨勢，以及扎實且有紀律的投資流程。

以野村投信台股團隊為例，團隊一共12位專業經理人，平均投資年資約20年，業界資歷深厚，團隊著重長期趨勢、不追高殺低的投資策略，長期以來深得客戶肯定與支持。

至於海外股票投資團隊，野村投信亦已發展出投資亞太市場的投資能力，不再需要仰賴國外投資顧問，能夠更即時地根據市場變化做出調整。