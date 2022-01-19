台北市萬華警分局的警員18日進行巡邏時，發現一名女子全身包緊緊，在提款機前一直領錢，警員疑心其可能是車手遂上前盤查，細問與追查之下才驚知，是阿公店的小姐偷走男客的提款卡並盜領12萬5千元。
警方指出，18日凌晨4時許，警員於萬華區廣州街進行巡邏時，發現一名52歲楊姓女子持續在提款機前領款且全身包緊緊，警員懷疑可能是車手遂上前盤查，不出所料在楊女的身上查到2張非本人的提款卡，並通知該提款卡擁有者到場。
據了解，該名提款卡持有者為一名王姓男子，王男到場才發現信用卡與身分證都被偷走，王男也一眼認出「包緊緊」的楊女就是方才在阿公店灌他酒的小姐，而楊女趁著他意識模糊時詢問提款卡的密碼，密碼到手後旋即離場盜領錢財。
警方表示，楊女否認行竊，不願意解釋為何身上會有王男的信用卡，警方當場將其依竊盜罪逮捕歸案，返回局內後從楊女的身上發現12萬5千元的現金，訊後依竊盜與詐欺等罪嫌移送法辦。
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