中再保董事會訂5月27日召開股東會 19:062022/01/19 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中再保（2851）董事會19日決議5月27日召開股東會，股東會地址為台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心。 中再保公告，該公司110年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。另此次股東常會受理股東提案期間為111年3月18日起至3月28日止。 《台北股市》295家興櫃公司股東會 明年起需提供電子投票 《櫃買市場》股東會申報 1025家登記、13天已額滿 #中再保 #董事會 #日召開股東會 #股東常會 #中山南路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 撞期免煩惱 視訊股東會最快6月上路 04:102022/01/12 金融．稅務 逾九成上櫃及興櫃公司上線登記111年股東會日期 17:192022/01/04 財經 《營建股》大陸建設不設董事會 董座張良吉卸任 13:072022/01/10 財經 111年股東常會今開放登記 逾93％公司搶先登記 15:492022/01/04 財經 111年股東常會 逾九成公司完成登記 04:102022/01/05 證券．權證 欣陸投控：三家子公司大陸建設、大陸工程及欣達環工將不再設董事會 16:192022/01/17 財經 陽明新造5艘15000TEU級全貨櫃船 19:072022/01/14 財經 欣陸集中集團權責 三子公司不設董事會 04:102022/01/18 財經焦點 大陸建設不再設董事會 董事長張良吉今起卸任 10:432022/01/10 財經 有戲! 國揚人馬 悄悄進駐南港輪胎 04:102022/01/13 財經要聞 撞期免煩惱！「純視訊」及「視訊輔助」股東會將上路 18:112022/01/11 財經 財經熱門新聞 美股慘殺還沒完？專家1句警告：下一波災難快來了 - 財經 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 航運公司賺到超肥 卻慘了這群人 專家開嗆：通膨罪魁禍首 - 財經 統一超尬全聯 推便利快超市 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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