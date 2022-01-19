中再保（2851）董事會19日決議5月27日召開股東會，股東會地址為台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心。

中再保公告，該公司110年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。另此次股東常會受理股東提案期間為111年3月18日起至3月28日止。

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