白宮官員羅森柏格今天在談及美中關係時表示，美國正確保在與中國的競爭中獲勝，也積極與歐洲、印太盟友與夥伴合作，並在台海與印太地區強化威嚇，確保區域自由與開放。

在美國總統拜登（Joe Biden）上任滿一週年前夕，白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）今天出席「國家亞洲研究局」（The National Bureau of Asian Research，NBR）一場研討會，回顧與展望拜登政府的美中政策。

羅森柏格指出，美中競爭在印太地區尤其顯著。隨著北京公開追求與美國安全、繁榮價值觀與利益相悖的秩序，美國採取全球性措施以因應這一挑戰，推進對國際秩序願景。

在拜登執政第一年，她表示，多數時間在投資美國國內貿易競爭力，並與國外盟友與合作夥伴結盟，在經濟、技術、政治與安全領域與中國競爭；與此同時，也保持與中國的溝通管道，負責任的管控競爭。

羅森柏格指出，美國正與盟友和合作夥伴共同形塑環繞中國的國際環境，包括參與世界衛生組織（WHO）、聯合國人權理事會、重返巴黎氣候協定、召集氣候峰會、疫情峰會與民主峰會等。美國也與盟友和夥伴合作，以強化威嚇，特別是在台灣海峽與廣泛的印太地區，以再次確保自由開放的地區基礎。

她表示，美國也正在捍衛自身利益與價值觀，實現民主並支持人權，包括追究中國在新疆的侵犯人權行為以及破壞香港民主制度的責任。美國透過一系列不同的制裁措施，與盟友和夥伴多邊合作，從供應鏈中移除侵犯人權的產品，透過外交抵制北京冬奧，並確保全球規範與制度與民主價值觀一致。

在談及與區域經濟合作方面，羅森柏格透露，美國持續與盟友和夥伴對話以建立印太經濟架構，深化經濟區域合作。初步構想包括貿易便利化、數位經濟標準、供應鏈彈性、基礎建設、減碳、潔淨能源出口管制、稅收與反腐敗等，美國將持續聚焦於建立共同目標與樣態，並預計在數個月內、亦即2022年初共同對外宣布。