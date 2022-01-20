歐股周三收盤上漲。奢侈品公司的正面財報以及大宗商品價格的強勁走勢，協助投資人暫時忘記對利率上升的擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數升1.11點或0.23%，為480.90點，盤中一度跌1%。

礦業股上漲2.7%，為表現最好的板塊；有跡象顯示主要進口國中國出現更多刺激措施，導致鐵礦石價格上升。

歐股在上個交易日跌至一周低點，主要是債息的上升，擊垮了大西洋兩岸的科技股。投資人準備迎接美國收緊貨幣政策，美國國債殖利率接近兩年高點，德國10年期國債殖利率也升至0%。

瑞士信貸全球策略分析師Philipp Lisibach說，投資人預計美國將出現更快的加息，同時人們還對傳染並對供應鏈的影響感到擔憂。Lisibach也預計歐企第四季企業財報將會很不錯，但是瞭解企業將如何應對投入價格的上漲，尤其是能源價格和工資的上漲，將是很重要。

據Refinitiv資料，歐股上市企業第四季獲利將為年增48.6%，來到1090億歐元。

在連串令人鼓舞的企業獲利報告後，零售股漲1.7%，個人和家戶用品股升2.2%。

英國奢侈品牌Burberry漲6.3%。由於皮件和外套優異表現，以及亞洲和歐洲市場改善，該公司表示上季銷售加速。

歷峰集團漲5.2%。該全球第二大奢侈品集團說，美國和歐洲對珠寶和鐘錶的強勁需求，推進上季銷售增加近三分之一。

其它尚未公布財報的奢侈品集團，例如LVMH、開雲、愛馬仕都跟著上漲在1.6%至3.7%之間，也帶動法國股市上漲。

ASML儘管業績強勁，仍下跌2.4%；該公司表示，仍未獲准將任何先進的光刻機系統運往中國。