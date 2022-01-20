美國總統拜登周三表示，現在就對取消中國進口關稅做出承諾仍為時過早，但其首席貿易談判代表戴琪（Katherine Tai）已經著手研究這個議題。

拜登在白宮記者會上表示:「我真的希望已經到了可以說中方正在履行其承諾，或做的比他們所承諾的更多，所以美方可以解除其中一些要求，但我們還沒到那個地步」。

拜登提到的是中國在美國前總統川普任內簽署的首階段貿易協議。根據該為期兩年的初步貿易協議，中國承諾在2020年至2021年期間，額外向美國採購2000億美元的商品與服務，但中國在履行這些貿易承諾方面仍然落後許多，該如何解決這個缺口目前也還不得而知。

根據彼得森國際經濟研究（Peterson Institute for International Economics）彙編的數據，截至2021年11月，中國採購額的達標率僅有約六成。美國普查局將於下周發布12月貿易數據。

拜登表示，他知道有些商業團體呼籲他取消川普對數千億美元中國進口商品加徵高達25%關稅的措施，所以戴琪也正在著手研究這個議題，「但有鑑於中國無法提高對美國的採購，美方現在就採取行動仍為時過早」。