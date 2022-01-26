中國外交部發言人趙立堅26日主持例行記者會，就國際貨幣基金（IMF）高級官員認為，中國「清零」的疫情防控政策會給供應鏈和世界經濟增長帶來風險，應重新考慮。趙立堅強調，中國無論是在保護人民生命健康，恢復本國經濟社會發展，還是在推動國際抗疫合作，促進世界經濟復甦方面，都取得了顯著成效，世人有目共睹。

趙立堅表示，關於中國的疫情，中國一貫採取科學、全面、有力的防控舉措，無論是在保護人民生命健康，恢復本國經濟社會發展，還是在推動國際抗疫合作，促進世界經濟復甦方面都取得了顯著成效。世人有目共睹。

趙立堅指出，2020年中國成為全球唯一實現正增長的主要經濟體，2021年更是取得了8.1％的經濟高增速，中國GDP按年平均匯率折算達17.7兆美元，繼續引領全球復甦的發展進程。中國經濟長期向好的基本面沒有變，中國作為全球經濟增長重要引擎的地位沒有變，國際社會對中國經濟的信心沒有變，願同各方加強溝通與合作，為全球經濟持續復甦注入動力。