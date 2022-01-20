苗栗縣身心障礙人數約3萬4千人，全縣有32輛復康巴士提供使用，但需求量逐年提升，尤其熱門時段常常預約不到。苗栗縣府社會處身障服務科長羅幸蘭說，今年除了向中央爭取補助，也跟民間團體合作，可增加8輛提供服務。

住在南庄鄉70多歲的吳奶奶，心臟裝支架、也有糖尿病等慢性病，平時起居得坐輪椅，每周都要舟車勞頓到頭份看醫生，但家人外出工作，只能依靠復康巴士就診，不過有時候預約不到，讓她和家屬感到困擾。

羅幸蘭表示，苗栗在縣長徐耀昌剛上任時僅有14輛，在縣長支持社會福利政策下，已經增加到32輛、25位復康巴士駕駛，社會處今年向中央爭取到4輛新車，並透過補助每年7萬元的油料費等方式，鼓勵民間社團加入服務，也再增加4輛民間復康巴士。

她說，苗栗縣每個月復康巴士使用人次約2千人，主要為就醫需求，因為使用者多數為長輩，常常預約周一的早上時間，所以比較容易額滿，也請鄉親多點耐心撥打電話預約，避開熱門時段都可多加利用。

而目前新進的都是至少能載送2台輪椅以上的大型復康巴士，叫車方式採預約制，收費則以計程車3分之1計價，如果願意和其他人共乘，優惠一半價格，低收入戶則每月有4次免費，搭乘距離最北可到台北、南部則是彰化。

另外，今年起新增也提供前往身心障礙者社區式日間服務據點的交通車，採月費制收費。春節期間1月31日到2月6日，復康巴士不打烊，照常提供接送服務。