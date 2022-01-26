本土疫情持續升溫，出現疫苗搶打潮，台北車站接種站出現大批民眾搶打BNT疫苗，人潮甚至排到戶外廣場，有民眾不滿表示，上午11點就看到一堆人坐在地上，還以為預約也要排隊，原來那些人是為了要排下午1點的BNT；也有民眾指出，現場動線分流很亂，無人告知要拿號碼牌，傻傻排了幾個小時才發現2400劑已額滿。

台北車站今開放隨到隨打服務，但現場也有1922預約的民眾，而預約的民眾是施打莫德納疫苗，不需要排隊，但隨到隨打的民眾則是施打BNT疫苗，一天限額2400名，大約11點就可以看到排隊人潮，但卻有民眾認為，現場動線很亂，也沒人在場協調，等到排到才發現2400名額已額滿，白白浪費時間。

對此，北市專委歐佳齡說，台北車站接種站今日提供BNT疫苗，一天限額2400名，大概中午12時許開始發號碼牌，而且現場有一張公告表，說明幾號到幾號的民眾，大約幾點回到北車即可，無須一直在現場。

民眾潘小姐抱怨指出，既然是隨到隨打，為什麼還要排隊，而且這麼多人在車站大廳，不是更群聚嗎？之前都不讓移工坐在大廳休息聊天，現在竟出現一大群排隊打疫苗的民眾坐在地上，非常不合理。