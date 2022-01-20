傳蔣萬安年後宣布參選台北市長 張亞中笑回一句

促轉會拋出將中正紀年堂改制為反省威權歷史公園方案，並規劃移除先總統蔣中正銅像，孫文學校總校長張亞中發起「善報蔣中正」動員令，號召群眾23日在中正紀念堂集結，以手牽手的方式護中正，張亞中直言，這是屬於所有人的事情，希望立委蔣萬安、國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲還有新黨主席皆能參與。

張亞中表示，鑑於促轉會力促政府儘速把中正紀念堂改名為「反省威權紀念公園」，並計畫把蔣中正的銅像進行無法回復的移除，而身為中華民國國民對這件事期期以為不可，同時更嚴重傷害了台灣社會的良善價值。

他指出，台灣固然經歷一些讓人不舒服的過去，但228事件元凶並非蔣中正，那是一個歷史悲劇，白色恐怖受害最深的其實是中共的地下黨員以及國民黨內統派人士，在那個冷戰與國共對峙的時代，威權的確不符民主正常軌跡，但當時國家風雨飄搖，沒有古寧頭與823砲戰，今天台灣早被赤化。

張亞中認為，銅像要不要拆，要符合歷史、現代以及正義，銅像代表當時全台灣所有老百姓大家共同對蔣中正的尊重，如果政府要有另外一個紀念公園，可以在另外一個紀念公園去設，但這個地方是很多人心靈上的慰藉和對蔣中正感恩的紀念碑。

他呼籲，民進黨政府懸崖勒馬，也宣布將在1月23號週日下午1點23分，要在自由廣場舉辦一個「知恩、感恩，牽手護中正，善報蔣中正」的活動，希望支持理念的民眾都能到場共襄盛舉。

對於是否邀請蔣萬安參與「善報蔣中正」？張亞中表示，他當然希望蔣萬安能參加，也希望國民黨、民眾黨跟新黨的主席也都能參與，不要把蔣中正的銅像當成是一個人、一個家族或一個黨派的事，這是屬於所有人的事情，透過這個活動展現台灣社會是包容、善良的，自己也是抱著對台灣社會追求真善美的態度，才會舉辦這個活動。