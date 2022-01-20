企業參與綠色永續，外商銀行再度提供新模式，滙豐(台灣)商業銀行20日宣布，開立第一筆針對綠色建築的綠色保證函， 額度為新台幣4億6千萬元、為期五年。該綠色保證函由滙豐台灣，協助金仁寶總部資產開發股份有限公司開立，用以支持金仁寶集團位在北投士林科技園區的新總部大樓。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，此筆為仁寶電腦所安排的綠色建築保證函，一則展現銀端在保證函方面的專業知識和領導地位，也同步顯示雙方對永續城市發展均作出了堅定的承諾，有助於創造台灣經濟與環境的雙贏。滙豐台灣在2021 年所開立的綠色保證函額度已超過新台幣數十億元以上。

蕭仲程指出，在淨零碳排的大趨勢下，滙豐台灣對於推廣永續金融有堅定的決心，本次依照仁寶電腦的需求開立綠色保證函， 正是有效結合創新貿易融資產品及綠色承建工程，能夠為環境創造正面 的影響。

仁寶電腦為全球筆記型電腦及智慧裝置設計暨製造商，綠色永續一直是其在業務及營運中不斷追求的方向。為達到本次綠色保證函的標準，金仁寶集團總部的建築項目預計將取得內政部綠建築標章 EEWH，此為一項獲政府認可及全面性的認證標準，必須符合多方面的永續發展指標如綠化量指標、基地保水指標、 節能指標、二氧化碳減量、廢棄物減量、汙水及垃圾改善等，才能符合成為台 灣的綠色標竿建築。

仁寶電腦總經理暨執行長翁宗斌表示，創造永續發展力量，善盡企業社會責任，是仁寶電腦的使命與長期承諾，很高興此次獲得滙豐銀行批出綠色保證函，對仁寶電腦的意義重大。滙豐集團是全球提供保證函的先行者及最積極的銀行之一，其豐富的擔保業務經驗，和遍布全球的集團據點及代理銀行網絡，能夠滿足企業的境內外需求。