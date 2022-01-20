永慶房產集團桃竹苗2021年10店業績破億、85位經紀人業績破千萬 全台最多

永慶房產集團加盟事業在桃園、新竹、苗栗地區一枝獨秀，不僅挺過2021年疫情三級警戒，更以直逼4成的店數市佔，成為區域最大的房仲連鎖集團！

永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產桃竹苗區在4,000位經紀人的聯手服務下，2021年成交了12,600件，再次刷新紀錄。帶動總成交金額突破1,750億元、較去年同期增加2成，店總業績來到76億、較去年同期成長近4成，新加盟簽約店數達70店，震撼當地同業。

此外，深度聯賣更在疫情中發揮綜效，帶動桃竹苗區的聯賣件數達3,700件、年增5成，聯賣業績則突破22億元、年增率更一舉飆破7成，激發「單店平均業績」衝破3,500萬元、成為全台各區之冠，是全台平均數的1.3倍。

難能可貴的是，桃竹苗區許多加盟店業績不受疫情衝擊，店總業績突破1千萬元的店數，大增3成；突破5千萬、6千萬、7千萬的店數，是去年同期的近2倍。業績站上1億元大關的的加盟店，更有10家店位於桃竹苗，全台之最。個人業績部分也毫不遜色，「千萬業績經紀人」高達85位、較去年大幅成長5成。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，2021年是永慶加盟事業的豐收年！不僅歡慶成立二十周年、永義房屋上市半年簽約店數直逼100店，透過品牌力、聯賣力、科技力和集團資源所建構的致勝模式，激發永慶房產加盟四品牌績效不斷穩健成長。

同業轉招的台慶不動產林孟生店東分享，市場越挑戰，越具理念及服務力的品牌越能勝出。（圖/永慶房產集團提供）

有巢氏房屋「社區專家」的品牌優勢，讓楊博舜店東團隊去年業績突破7,800萬元。（圖/永慶房產集團提供）

集團資源、深度聯賣、系統平台、經營策略 同業轉招關鍵

永慶房產集團打造的共享成長環境，深受同業夥伴讚許！以同業轉招、剛獲頒「全國履保楷模獎」的台慶不動產新竹好市多加盟店為例，林孟生店東就十分認同孫慶餘董事長『許消費者一個公平交易的平台』，更表示「市場越挑戰，越具理念及服務力的品牌，越能勝出。」

有感之前在東森房屋聯賣環境不易、成長有限，林孟生2016年轉招台慶不動產，他認為永慶加盟總部願意分享市場趨勢和經營策略、推動深度聯賣、選擇與消費者站在一起，其他加盟品牌根本望塵莫及，全集團房仲品牌在2020年6月就落實提供揭露到門牌的實價登錄，就是最好實證。

「選對加盟品牌很重要！」有巢氏房屋新竹竹科關新加盟店店東楊博舜表示，去年三級警戒集團在第一時間提撥7,000萬元，力挺加盟店數位轉型，令他印象深刻。相較於以前在太平洋房屋的那10年，因為缺乏總部強力後援，營運系統、聯賣都是自己拼湊、找資源，既無效率、又耗費心血和經費，讓他笑說「以前是我們帶著太平洋房屋前進，現在只要跟著永慶加盟總部，就能創造穩健業績。」

有巢氏房屋「社區專家」鮮明定位帶來的競爭優勢，直接反應在績效上！楊博舜進一步分享，去年全店業績突破7,800萬元，較去年同期成長2倍，獲頒「全台店經營菁英獎第三名」殊榮，團隊每人平均業績直逼400萬元。

深度聯賣助攻永慶不動產翁皓堅二家店，勇奪「2021年全台店總業績傑出獎」。（圖/永慶房產集團提供）

深度聯賣助攻永慶不動產翁皓堅二家店，勇奪「2021年全台店總業績傑出獎」。（圖/永慶房產集團提供）

加盟房仲最強創業平台、最佳發展平台

帶領永慶不動產竹北縣三展義加盟店獲得「2021年全台店總業績傑出獎」的翁皓堅店東指出，深度聯賣對業績幫助真的很大，為團隊帶進一半的績效，推升店總業績突破1億元大關。去年4月才開幕的永慶不動產新竹關新展翼加盟店也受惠加盟四品牌深度聯賣，開店短短八個月，衝出近6,200萬元業績，勇奪「全台店總業績傑出獎」。雙店皆獲獎，帶給店頭夥伴十足信心。

曾在信義房屋服務過的翁皓堅也提及，永慶加盟體系可以發展的空間更為靈活，只要對客戶負責，專注於服務本質，就能為環境與自己帶來幸福，因此吸引許多前東家夥伴齊心打拼，團隊夥伴不僅獲得對等的收入，還有更多的成就感。

此外，原本是房仲素人的許家原，因認同永慶不動產的經營理念而加入，短短一年多，深刻體會到永慶集團投入大量資源力挺加盟店，因此2021年7月與夥伴加盟成立永慶不動產竹北文興鎏金加盟店，而永慶不動產的品牌力果真沒讓團隊失望！當年度店總業績就站上8,200萬元大關，成交件數年增158%，獲頒「全台店經營菁英獎第一名」，平均每位同仁業績皆達400萬元。

為了給夥伴更大事業舞台，許家原在去年七月永義房屋正式上市時，就宣布加盟成立永義房屋竹北文興自強加盟店。關鍵原因在於，永義房屋跟永慶不動產同規格的系統支援，也有集團資源和深度聯賣，正適合要擴展版圖的他們。

(註)房仲店數以全台15大房仲品牌(永慶四品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀/全國房屋/優美地產/21不動產/大家房屋)，官網公告店數為統計基準。