台塑生醫多元研究量能大放異彩。在具有「生醫界奧斯卡獎」美名的第24屆生策會國家品質標章（SNQ），罕見跨三大類別取得四項SNQ認證。其中，旗下二支明星商品「豐盈喚黑頭皮養護精露」及「髮根強化標靶促進液」取得SNQ「化妝品暨用品類」認證；醫之方「樟芝人參滋補液」獲「營養保健食品類」SNQ認證，「BioLead防蚊長效噴霧」取得SNQ防疫認證。

台塑生醫總經理劉慧啟表示，台塑生醫在研發量能上從「建立鑑定技術平台」、「配方設計」、到「產品功效性確認」，一路都有專業的醫學與研究團隊，嚴格執行每次產品的安全與有效性測試。能在國家品質標章三大類別中均取得認證，是極大的一個肯定。

台塑生醫除2017年以「Dr’s Formula抗菌防護噴霧」成為市場上第一支通過防疫認證的抗菌噴霧，2021年旗下防疫用品一舉拿下四項防疫認證，2022年度更是橫跨「化妝品暨用品類」、「防疫產品類」、「營養保健食品類」取得四項SNQ國家品質標章認證。

劉慧啟指出，Dr’s Formula髮品系列是藥妝店滿意度及回購率最高的洗髮精，明星商品「豐盈喚黑頭皮養護精露」及「髮根強化標靶促進液」都由長庚醫學團隊實際參與研發、實測有效性，其中標靶促進液並完成長庚醫院人體試驗倫理委員會專案計劃，優良品質及超高安全性獲得SNQ認證肯定。

另外，醫之方「樟芝人參滋補液」是首支通過「護肝」、「抗疲勞」雙健字號認證產品，藉由特殊濃縮製程，取得4倍人參精華、薑黃素含量逾95％，牛磺酸純度高達99％以上，每批生產均進行重金屬、塑化劑檢驗。「BioLead防蚊長效噴霧」取得SNQ防疫認證，累計通過防疫認證的商品數已達六項。