對抗Omicron 美國政府發放免費N95口罩 18:312022/01/20 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府繼18日開放民眾上網申請免費居家快篩組後，19日又宣布將動用國家戰略儲備系統，自下周起在全國各地藥局及社區衛生所發放免費N95口罩，履行拜登總統全力對抗Omicron變種病毒的承諾。白宮表示多數參與聯邦政府疫苗接種計畫的藥局，將自下周起至2月初陸續提供免費N95口罩，每人限領3枚。 藍牙技術聯發發布低功耗音訊指南 剖析規格 《國際產業》挪威電信合作AWS 加大雲端技術支援 #系統 #免費 #口罩 #對抗 #Omicron 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德儀推新緩衝放大器 資料採集系統訊號頻寬增十倍 17:352022/01/20 財經 Omicron襲帛琉 新光醫院董座吳東進派醫療團及防疫物資即刻支援 17:352022/01/20 生活 《國際社會》疫情高峰已過 英國解除口罩令 12:162022/01/20 財經 磊山保經2021年度保費成長近四成 2022年誓言達「千億保額」目標 11:012022/01/20 財經 經濟部電力電子系統研發聯盟成軍 搶進全球能源通訊市場 17:002022/01/20 財經 紐西蘭為Omicron社區爆發做準備但不會封城 11:592022/01/20 財經 證交所下通牒 券商下單系統 3月底前要升級 04:102022/01/20 財經要聞 Omicron全球經濟攔路虎 春天何時來 04:102022/01/20 時論廣場 《產業》PIDA邰中和看光電業 人才VS.設備材料 15:232022/01/20 財經 本土疫情增溫 學測考生今看考場須戴口罩、量體溫 14:132022/01/20 生活 《國際產業》ASML執行長：先進設備仍未獲准輸往中國 10:342022/01/20 財經 財經熱門新聞 300億設備大單能給中芯？ASML大咖洩1句 陸晶片業不妙 - 財經 拜登民調慘不忍睹 美股鐵定崩？專家笑了：華爾街看好戲 - 財經 美股跌跌不休 這次不是因為美債殖利率？兇手其實是他的一句話 - 財經 股市慘殺 才知誰沒穿褲子？謝金河爆這3種股票先砍掉 - 財經 釘子戶GG了！新北住都中心成功整合首宗海砂屋都更案 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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