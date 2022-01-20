美國政府繼18日開放民眾上網申請免費居家快篩組後，19日又宣布將動用國家戰略儲備系統，自下周起在全國各地藥局及社區衛生所發放免費N95口罩，履行拜登總統全力對抗Omicron變種病毒的承諾。白宮表示多數參與聯邦政府疫苗接種計畫的藥局，將自下周起至2月初陸續提供免費N95口罩，每人限領3枚。