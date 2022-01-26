許多女性月事突然來臨卻陷入沒有衛生棉的窘境，為了落實性別友善觀念，國立中山大學學生社團放狗社與性別友善社在校務會議中提出「廁所擺放免費生理用品」議案，獲得校方支持，目前已於校園多處場館的廁所內提供免費衛生棉，讓女性不再受預料之外的生理期困擾。

中山大學指出，衛生棉提供地點包含無障礙廁所與無性別廁所，目前總務處已將衛生棉取用盒設置在洗手台旁的牆上，拉開即能自由領取，用罄後可聯絡各負責單位補充，由於海洋科學院、文學院靠近山區，為避免潮濕，考量後將設置免付費衛生棉販賣機。

提案成員、資訊管理研究所碩一生何品萱表示，校內許多廁所都有擺放衛生紙，卻沒有放置衛生棉，學生們認為公共空間的設計可以更加注意月經者的生理需求，因此，在學務處性別平等教育委員會的支持下，持續推廣月經平權議題，經連署於校務會議提出「廁所擺放免費生理用品」議案，最終成功通過。

性別友善社成員、社會系大四生王紫苓表示，透過這樣民主、有系統的提案，讓自己的期待被落實，感覺非常棒，未來社團也會持續舉辦相關活動，像是「手作布衛生棉」體驗工作坊，希望讓更多人了解性別友善議題。