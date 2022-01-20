七期新市政中心近期包括「大陸豐蒔」、「由鉅惟上」、「聯聚方瑞大廈」等豪宅預售案，每坪單價均已攻上7字頭，高樓層甚至將挑戰8字頭，眼看豪宅預售價已經「坐7望8」，許多豪宅成屋單價還在5字頭，反而以高CP值吸引自住客爭相詢問，近期七期豪宅成屋市場出現「價量俱揚」的盛況。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，預售屋價格為建商經過合理化的投報評估設定而來，近期原物料飆升自然使房價節節攀升，也因準備資金的時間較充裕且付款方式彈性，仍為不少置產族的首選；然而，對有剛性自住需求的購屋族來說，從預售到成屋再到裝潢，動輒要等待5～6年，不少人轉向選擇CP值較高的成屋產品。

根據內政部實價登錄資料顯示，台中市去年一整年總價4000萬元以上、屋齡10年內的豪宅成屋產品，共有117筆成交，均價達52.93萬元，一年內漲幅4.1％，相較2018年更有逾25％的漲幅，顯見其補漲態勢確實在漸漸發酵。

觀察近期預售實價登錄資料，基地面積近1500坪，面對綠十字園道的「由鉅惟上」豪宅預售案，憑藉品牌魅力及地段優勢，獲市場高度關注，近期已陸續登錄27筆交易，均價約落在7字頭。

而主打50坪產品的「聯聚方瑞大廈」，高樓層單價已穩站75萬元；位於市政北七路上的「大陸豐蒔」，最高價每坪達73.7萬元，預估高樓層交易將挑戰8字頭大關。

七期豪宅成屋部分，包括「龍寶謙臻邸」、「大陸麗格」、「國泰層峰」等案表現均相當亮眼。其中，正臨60米市政路的「龍寶謙臻邸」，由台北冠德建設與台中豪宅建商龍寶建設強強聯手的代表作，在品牌與口碑加乘下，該社區身價不墜，穩居台中十大豪宅排行榜。

「龍寶謙臻邸」近期釋出保留戶即獲市場關注，由於該案是採區域少見的精裝修全配交屋，且一層僅兩戶，在產品規劃上極具優勢，吸引不少自住客詢問，全案每坪單價55至60萬元，採實價銷售模式，每周平均來客數達10組以上，迴響相當熱烈。