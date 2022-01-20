本土疫情擴大，桃機爆發疫情二週來累積衍生本土個案已經破百，讓防疫保單買氣再度增溫！金管會保險局副局長張玉煇20日公布最新統計，2022年1月以來至1月17日投保件數達4萬2376件、保費收入破3465.7萬元，平均每日有將近2500件的速度增加，相較去年1月每日平均的1102件，顯示民眾以2倍多的速度在搶購。

今年不只防疫保單投保案件量大增，隨著疫情的延燒，理賠案件也激增。去年元月整月都沒有理賠案，但據保險局統計至2022年1月17日止，今年防疫險理賠件數已有80件、理賠金額達714.6萬元。

去年元月份在台產開出第一槍、推出「防疫神單」後就引發保險公司前仆後繼地搶發防疫保單，後來雖然疫情和緩後稍降溫，但已掀起2021年防疫保單搶購潮，據保險局統計，去年全年防疫保單熱銷逾910萬張、保費收入上衝71億元，而疫苗險也熱賣逾365萬張、保費收入破10億元。

今年在新冠肺炎變種病毒Omicron感染重新捲土重來、台產去年400萬張保單屆臨到期日等因素下，防疫保單又重新熱銷。已下架的和泰產險「理賠10萬元」隔離保單才上市10天就賣翻2萬張，而新安東京產可網路投保的「防疫隔離險」自1月14日下午2時上線開賣至19日為止，短短五天就已銷售逾10萬件。

不過，「一隔離就賠十萬元」的防疫保單恐將絕跡。和泰產險1月1日推出的防疫神單還有十萬元，但已遭金管會緊盯而下架，近期新安東京產險推出的網路投保「防疫隔離險」，隔離理賠金額已壓在5萬元，而泰安產、兆豐產也在三萬元以下。

保險局強調，防疫保單是「費用型」保單，應基於損害填補原則去訂定費用，保險局關注的是保險公司給付費用的合理性、費率合理性、保險公司風險承擔程度。