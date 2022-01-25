金管會公布外溢保單最新銷售狀況，由於疫情導致民眾更加重視健康管理，2021年外溢保單新契約件數達66.81萬件，較前年20.53萬件暴增46.28萬件或2.25倍，年度保費收入達109.16億元，較前年22.83億元跳增86.32億元或近3.78倍，雙創歷史新高。

金管會表示，目前已核准備查9家壽險業者推出101張外溢保單，依主要健康管理回饋項目類別，分為運動型、健檢型、長照型及混合型等4種。2021年初年度保費收入前3大保險公司，依序為國泰、南山、富邦人壽。

其中，運動型外溢保單以運動習慣折減保費或增加保額，目前有6家業者推出40張保單，較前年增加達12張，使新契約件數達9萬6902件，雖僅較前年9萬5953張小增0.99％，但初年度保費收入達62.49億元，較前年16.89億元跳增近2.7倍。

健保型外溢保單以體況數值折減保費或增加保額，目前有7家業者推出29張保單，較前年增加8張。去年新契約件數11萬5681件，較前年10萬7428件增加7.68％，初年度保費收入達21.12億元，較前年5.9億元跳增達近2.58倍。

提供其他非現金方式給付促進健康服務的長照型外溢保單，目前有2家業者推出9張保單，較前年增加達7張。使去年新契約件數達3235件、初年度保費收入達13.24億元，較前年僅賣出1張、2萬元暴衝。

至於提供上述2種以上、或其他回饋項目的混合型外溢保單，目前有2家業者推出23張保單，較前年增加達20張。使去年新契約件數45萬2348件、初年度保費收入達12.3億元，較前年僅1949件、374萬元大幅飆升。