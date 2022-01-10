三大事業二位數成長 東元2021營收七年新高 18:012022/01/10 工商 郭及天 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東元電機（1504）2021年12份單月合併營收為50.29億元，較前年同期增加3.31％，為過去十年以來同月份營收新高。 東元電機2021年全年累計營收金額達526.47億元，較前年營收增加15.55％，為過去七年以來營收新高。東元表示，機電系統、智慧生活及智慧能源三大事業群，全年營收成長率皆為兩位數。 中華電信組織改造 三大事業群明年正式上路 東元精電4日申請登錄興櫃一般板股票 #東元 #東元電機 #較前 #營收新高 #三大事業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 線上申請病歷 東元醫院邁向智慧化 04:102021/12/21 地方新聞 機電廠布局綠能 獲利新引擎 04:102021/12/27 證券．權證 遠傳friDay購物2021全年買氣較前一年大增近3成 12:202022/01/07 財經 看好工廠節能需求 東元推解決方案 16:332021/12/15 財經 竹縣東元醫院導入工研院「醫服智能櫃」和「醫起付」邁向智慧化醫院 14:272021/12/20 健康 節能商機大 東元瞄準四大產業 04:102021/12/16 證券．權證 台積電12月營收1553.82億元創歷史新高 14:322022/01/10 財經 京元電訂單升溫 Q4營收看旺 04:102021/12/17 證券．權證 東元綜合醫院26周年 邁智慧化 04:102021/12/22 產業特刊 沛波2021年12月營收7.12億 全年營收逾44.38億雙創新高 17:192022/01/10 財經 12月出口407.2億美元連18紅 單月歷史次高 16:222022/01/07 財經 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 通膨數據屏息以待 市場預測超恐怖 股市剉咧等？ - 財經 海運慘輸空運 專家戳中1致命要害：一堆廠商變心了 - 財經 升息擋不住了！亞洲經濟被3大風險夾殺 9年前慘劇恐重演 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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