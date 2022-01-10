東元電機（1504）2021年12份單月合併營收為50.29億元，較前年同期增加3.31％，為過去十年以來同月份營收新高。

東元電機2021年全年累計營收金額達526.47億元，較前年營收增加15.55％，為過去七年以來營收新高。東元表示，機電系統、智慧生活及智慧能源三大事業群，全年營收成長率皆為兩位數。