特力（2908）集團6日公布2021年12月合併營收40.5億元，鑑於2020年同期出貨銷售基期高，首度單月出現下滑7.3％，唯累計1－12月全年合併營收達437.6億元，較2020年逆勢成長4.7％，續創歷史新高。

特力綜觀營收結構，12月貿易事業體營收占53％，達21.6億元，相較去年高基期維持平穩，累計全年累計營收達252億元，較前一年同期成長9％，顯示在疫情衝擊、經貿大環境嚴峻下，貿易事業的全球採購策略發揮得宜，出貨依舊暢旺而成長動能可望持續。

至於零售事業體系12月營收為15億元，占總營收37％，較前一年同期略為減少，全年累計零售事業營收達166.7億元，較去年同期成長0.5％，顯示零售銷售業績備受本土疫情嚴峻考驗下，結合線上線下通路業績，呈現持平。

特力指出，回顧2021年因受新冠疫情影響，全球供應鏈都帶來嚴峻的挑戰，也重創台灣的零售產業；特力集團全年度合併營收為新台幣437億6千萬元，整體營收較去年同期增加4.7％，顯示貿易及零售事業皆能在疫情中再度發揮經營彈性及穩健的出貨實力，滿足消費者各項家居需求的專業選品能力。

展望2022年全球經濟復甦仍須面對許多不確定性，但整體展望依然趨向樂觀，集團將秉持持續專注本業及穩健經營的企業精神，積極面對各種外在環境的挑戰。