台南市官田國中校園藝術裝置「天衣」是學校師生與社區居民合力完成，將展示到3月，讓過年遊客、返鄉遊子都可以欣賞。（劉秀芬攝）

官田國中推廣美學課程，把校園當成美術館布置。（劉秀芬攝）

官田國中推廣美學課程，把校園當成美術館布置。（劉秀芬攝）

台南市官田國中校園藝術裝置「天衣」是學校師生與社區居民合力完成。（官田國中提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田國中校園藝術裝置「天衣」是學校師生與社區居民合力完成，將展示到3月，讓過年遊客、返鄉遊子都可以欣賞。（官田國中提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田區隆田文資園區15日開幕，遊客至附近三民路停車時，發現一旁官田國中校園掛滿七彩布條，150尺長有如一條彩色隧道，紛紛駐足拍攝。官田國中表示，這件裝置藝術「天衣」是學校師生與社區居民合力完成，將展示到3月，讓過年遊客、返鄉遊子都可以欣賞。

官田國中總務主任林武成表示，學校發展美學教育，推出菱角藝術季，與成功大學、台南藝術大學合作，把校園打造成美術館，利用課堂所學，在成大與南藝大學生協助下，在校園布置地景裝置藝術，也從過程中認識何謂公共藝術。

此外，學校還將停用多年的木工教室改造成美學教室，首展「作伙佇這」邀請師生找出一件紀念品，有學生拿出越籍媽媽的結婚禮服，還有人拿出家中的一面小鼓，懷念小時候與爺爺一起參加廟會的時光，在南藝大學生協助策展下，讓官田國中學生學習如何藉由布展，讓參展者更能認識展覽主題要傳達的理念。

而吸引民眾參觀拍照的編織藝術裝置「天衣」，是林武成從校園草地上長疣馬蜘蛛所編織的美麗地衣而發想，結合環保概念，找到仁美商標公司贊助布邊料，在南藝大教授吳佩珊指導下，結合美術課程、親子營隊，在師生及在地居民協助下一起編織完成。

林武成說，從去年11月起在編織過程中，不斷失敗改良，也讓學生了解恆心及毅力的重要，參與的同學下課有空就在穿堂編織，不少師生也主動來幫忙。林武成表示，作品上周掛在校園靠馬路外側，遊客在人行道即可觀賞，也歡迎遊客在非上課時間到校參觀校內藝術裝置。