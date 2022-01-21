總爺藝文中心迎新春，每日有劇團、樂團接力演出，現場還有親子遊戲小火車、覓蜜市集、街頭藝人表演。(台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真)

農曆新年2月2日至5日期間，台南市麻豆區總爺藝文中心推出「2022總爺蜜風藝術節」吸遊客，每日有劇團、樂團接力演出，現場還有親子遊戲小火車、覓蜜市集、街頭藝人表演、紅包及燈籠工作坊，豐富有趣的內容，最適合全家大小輕鬆參與，邀遊客闔家來到總爺甜蜜走春。

台南市文化局表示，今年蜜風藝術節將邀請「好玩的劇團」、「蘇俊穎掌中木偶劇團」、「牧歌音樂工作室」、「韋瓦迪室內樂團」等4優質藝文團隊每日接力演出，除精彩藝文活動，還首度推出年度限定版「樂虎蜜風」絹印紅包工作坊開放親子免費體驗。

另外，「覓蜜市集」將推出集點限量送活動，凡同日於市集消費滿50元可集1點，滿3點可至服務台抽取甘蔗幸運籤，有機會抽中可愛樂虎造型馬林糖及每日限定2組的專屬新春似顏繪。總爺小鋪及薩圖爾咖啡也趁機推出期間限定的蜜風套餐優惠組合，歡迎民眾來總爺吃甜甜、樂新年。

展覽方面，最新推出的駐村藝術家「太認真」《海從山上滾下來》個展、陳建北《壬寅年－丈量何以為據？》個展、陶藝藝術家許清泉等創作的《做伙七陶人 總爺雙跨年陶藝聯展》、2022 Mattauw大地藝術季前導展覽《獵人帶路－松鼠的尾巴》及《小事報｜曾文刊》等，精彩豐富歡迎大家踴躍參觀。

文化局表示，總爺藝文中心於春節假期除了除夕至初一（1月31日至2月1日）休館，初二即開館正常營運，展館開放時間每日上午9：00至下午5：00，因應疫情，入園民眾須遵守防疫規範，園內不得走動飲食，請來訪遊客注意配合。