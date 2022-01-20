銅鑼鄉環保公園炮仗花牆已近盛開。（謝明俊攝）

銅鑼鄉環保公園炮仗花牆已近盛開。（謝明俊攝）

銅鑼火車站前布置有炸龍。（謝明俊攝）

銅鑼鄉公所今年將炮仗花季與炸龍活動結合。（謝明俊攝）

銅鑼鄉長謝昌年歡迎大家前來銅鑼賞花輕旅行。（謝明俊攝）

苗栗縣銅鑼鄉炮仗花祭開場，新隆國小鼓隊表演。

銅鑼鄉環保公園旁知名炮仗花牆近期已陸續綻放，銅鑼鄉公所為了擴大吸引遊客前來賞花，決議將元霄炸龍活動一起併入合辦「銅鑼炮仗花炸龍季」，活動重心將分成炮仗花園及銅鑼火車站等兩個會場，鄉長謝昌年歡迎民眾利用春節連假搭火車來銅鑼，漫步炮仗花公園，享受一下客庄輕旅行。

每逢春節前夕正是銅鑼鄉炮仗花開放時節，往年都吸引大量遊客，銅鑼鄉公所今年特地結合在地青創產業，從過年前到元宵將推出一系列活動，歡迎全國遊客到銅鑼賞花迎炸龍。

銅鑼鄉長謝昌年表示，為能配合政府推動「鐵道觀光」，以及永續環保觀光型態轉型，希望能降低銅鑼炮仗花祭旅客自駕遊的觀光車潮，因而規劃引導遊客從銅鑼火車站徒步到炮仗花公園的輕度旅行中，融入本地的客家炸龍、天穿日等節慶，以一連串文創和傳統產業相結合以推廣活動及進行整體觀光行銷，延長遊客在銅鑼觀光駐留的時間，細細體驗銅鑼的「客庄年味」。

今年鄉公所特地與「銅鑼灣創生發展協會」合作，將銅鑼炮仗花與炸龍兩個年節盛事合併成為「銅鑼灣炮仗花炸龍季」。自元月22日起，炮仗花公園將推出農特產品市集，讓遊客可以品味銅鑼的農特產品及小吃，而火車站前廣場則將在各周末推出青創市集及酸柑茶製作、彩繪DIY等手作體驗活動，兩個市集也會同步推出街頭藝人及表演團體在現場演出。

為了讓遊客有打卡標的，火車站前廣場和炮仗花公園更分別設置裝置藝術龍，龍身長達15節，是苗栗炸龍季最長的龍，十分值得遊客到此打卡留念，2月13日夜間在火車站並有壓軸「火旁龍」演出，讓遊客一嘗客庄過年風情。