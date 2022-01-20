華南銀行晚間發出聲明指出，其他媒體20日報導之本行尾牙新聞，內容並非事實，嚴重損害本行聲譽，本行就其未經查證、張冠李戴、誤導閱眾之不當行為提出嚴正抗議，已於20日晚間至臺北市警局信義分局報案，並將至臺北地方法院遞狀申告。如查有其他不當引用之情事，本行亦將一併追究法律責任。