抗議其他媒體報導不實 華南銀行提告 21:312022/01/20 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南銀行晚間發出聲明指出，其他媒體20日報導之本行尾牙新聞，內容並非事實，嚴重損害本行聲譽，本行就其未經查證、張冠李戴、誤導閱眾之不當行為提出嚴正抗議，已於20日晚間至臺北市警局信義分局報案，並將至臺北地方法院遞狀申告。如查有其他不當引用之情事，本行亦將一併追究法律責任。 日銀料維持寬鬆政策 傳將上修通膨預估 華視總經理莊豐嘉 嗆修理國民黨 #本行 #媒體 #華南銀行 #不當 #申告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 批媒體成執政者文宣機器 他立志為自己發聲喊要成為「百萬YouTuber」 08:252022/01/16 政治 媒體人8字稱讚藍營2女將 徐巧芯回應了 19:532022/01/17 政治 開公司、喬項目 軍火商來去自如 04:102022/01/17 焦點要聞 華南銀行「福虎生豐，來進寶」發財金御守 限量發送 17:592022/01/20 財經 加拿大媒體稱冬奧官方手機程式存安全性漏洞 陸使館：毫無根據 11:362022/01/19 兩岸 週刊驚爆林姿妙上億資金進出 宜檢打臉：自行編纂 12:072022/01/18 社會 華南FUN心樂遊趣 新卡首刷另享好禮六選一 16:362022/01/18 財經 不當勞動行為裁決調查 勞動部賡續試辦視訊會議 19:132022/01/18 財經 台南水道博物館「百年親王松」變身紀念品 11:422022/01/16 生活 陳騰芳流轉 細說28年採訪趣聞 04:102022/01/18 焦點要聞 把媒體當武器恐嚇國會 柯建銘：莊豐嘉留不住了 04:102022/01/20 焦點要聞 財經熱門新聞 300億設備大單能給中芯？ASML大咖洩1句 陸晶片業不妙 - 財經 拜登民調慘不忍睹 美股鐵定崩？專家笑了：華爾街看好戲 - 財經 釘子戶GG了！新北住都中心成功整合首宗海砂屋都更案 - 財經 - 工商 美股跌跌不休 這次不是因為美債殖利率？兇手其實是他的一句話 - 財經 聯亞藥明日停牌 將宣佈重大訊息 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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