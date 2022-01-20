晨光智能發展中心的孩子，特地表演舞龍舞獅迎新年。（晨光智能發展中心提供）

社會處處長林家緯代表市府致贈加菜金給晨光的孩子。（晨光智能發展中心提供）

年終將至，為使嘉義市社福機構內的受照顧者能歡度春節，今日(20日)嘉義市政府社會處處長林家緯及救助及身障福利科科長劉佩華，特別代表市長黃敏惠到晨光智能發展中心，關懷慢飛天使早期療育，還特別致贈加菜金，希望讓孩子們也能過個好年。

為了迎接貴賓，晨光的孩子們事前還特別學習，準備舞龍舞獅表演，林家緯特地帶了紅包發給孩子當加菜金外，也為孩子們點燃鞭炮，嚇跑年獸，代表迎接新的一年。現場年節氣氛濃厚、歡笑聲此起彼落，形成一幅和樂融融的溫馨畫面。

晨光智能發展中心副主任邱于倩特別感謝市府的用心，她表示，很謝謝社會處對於中心申請各項方案的協助，盼新的一年也能與市府合作無間，繼續為慢飛天使提供服務。

晨光智能發展中心成立於2003年，主要服務嘉義地區發展遲緩及身心障礙者，希望接受早期療育的孩子可以回歸教育主流，接受成人日間托育服務的大孩子可以取之於社會、用之於社會。除了提供日間照顧服務外也提供外展服務，阿里山台18線有早療需求的孩童皆在晨光的服務範圍內。