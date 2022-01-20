帛琉疫情升溫，中央流行疫情指揮中心20日晚宣布，帛琉旅遊泡泡管制加嚴，自帛琉入境台灣，需入住集中檢疫所5天與進行9天加強自主管理，一般預料，恐影響春節連假原定前往帛琉的旅客行程。

對此，華航表示，台帛航線會配合政府防疫政策執行，有關帛琉航班的機票處理，由於防疫政策改變，散客機票及團體旅客團票，華航都免收退票手續費，可全額退費。

至於台帛航線後續營運安排，華航將視旅客訂位及取消狀況，滾動式檢視調整航班計畫。