配合防疫 華航台帛航線可全額退費 23:142022/01/20 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 配合防疫 華航台帛航線可全額退費。（資料照/陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 帛琉疫情升溫，中央流行疫情指揮中心20日晚宣布，帛琉旅遊泡泡管制加嚴，自帛琉入境台灣，需入住集中檢疫所5天與進行9天加強自主管理，一般預料，恐影響春節連假原定前往帛琉的旅客行程。 對此，華航表示，台帛航線會配合政府防疫政策執行，有關帛琉航班的機票處理，由於防疫政策改變，散客機票及團體旅客團票，華航都免收退票手續費，可全額退費。 至於台帛航線後續營運安排，華航將視旅客訂位及取消狀況，滾動式檢視調整航班計畫。 帛琉確診逾百例 外交部急修「旅遊泡泡」捐7萬片口罩及快篩劑 華航啟動防疫應變 停辦尾牙、明起分區居家辦公 #華航 #台帛 #航線 #帛琉 #旅客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 檢疫期縮短呼聲不斷 指揮官：早已朝此方向規劃 15:372022/01/19 財經 Omicron襲帛琉 新光醫院董座吳東進派醫療團及防疫物資即刻支援 17:352022/01/20 生活 落地採檢 最快今擴及南亞、東南亞航班 04:102022/01/19 焦點要聞 疑Omicron入侵 帛琉累計189人確診 00:052022/01/20 國際 美國新5G干擾 華航客機提早4小時起飛 19:362022/01/19 財經 華航明天起分組居家辦公 16:332022/01/18 財經 泰國2月起恢復入境免隔離 旅客須2次核酸檢測 19:332022/01/20 國際 北捷龍山寺站試辦4色光條顯示人流 「小捷客」跳舞指引超吸睛 14:372022/01/19 生活 旅客注意！帛琉泡泡「返台檢疫加嚴」觀光局公布退費標準 18:572022/01/20 生活 落地採檢20日起擴大範圍 南亞、東南亞旅客也入列 14:232022/01/19 生活 美5G訊號恐釀飛安危機 華航、長榮3航班異動 11:562022/01/19 生活 財經熱門新聞 300億設備大單能給中芯？ASML大咖洩1句 陸晶片業不妙 - 財經 釘子戶GG了！新北住都中心成功整合首宗海砂屋都更案 - 財經 - 工商 美股跌跌不休 這次不是因為美債殖利率？兇手其實是他的一句話 - 財經 美股今年暴殺1500點還沒完？ 華爾街大老曝這件事惹禍 - 財經 拜登民調慘不忍睹 美股鐵定崩？專家笑了：華爾街看好戲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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