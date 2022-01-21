美股持續走低，道瓊周四收盤再跌逾300點，台股今（21日）開盤跌逾百點，以18113.94點開出，隨後跌幅一度拉大至超過250點，摜破萬八大關，台積電ADR挫低逾2%，使得台積電早盤跌10元，暫報642元，此外，電金傳產全都開低，分別出現1至2%的跌幅。

台股封關前資金退場，加上美股持續走低，台股昨（20日）一度大跌逾百點，中場雖在航運、營建等族群帶動下翻紅，高低震盪逾160點，但台積電尾盤遭賣單摜壓，指數終場小跌9.18點，收在18218.28點，守住18200點關卡，三大法人同步站在賣方、合計賣超 79.18 億元。

摩爾投顧分析師蔡正華表示，台股由於距離農曆年封關僅存4個交易日，接著將放長達11天的春節連假，連假期間將有Fed新的利率決議動向，加上本土疫情存在不確定性，故不願抱股過年的賣壓持續釋放，使得指數終場小跌。

周四美股持續震盪，道瓊再跌逾300點，本周三個交易累積跌點突破千點，道瓊收在34715.39點，下跌313.26點（或0.89%），那斯達克指數跌186.23點（或1.30%）收在14154.02點，標普500指數收在4482.73點，下挫50.03點（或1.10%），費城半導體跌117.44點（或3.25%）收在3494.75點。